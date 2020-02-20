Павел Пугачев назначен заместителем министра здравоохранения

Премьер-министр Правительства России Михаил Мишустин 19 февраля подписал распоряжение о назначении Павла Пугачева заместителем министра здравоохранения. Документ размещен на сайте pravo.gov.ru
С 2012 года Пугачев работал в Администрации президента России в должности заместителя начальника Управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.
Он стал восьмым заместителем министра здравоохранения Михаила Мурашко.
В конце января 2010 года ушла в отставку по собственному желанию заместитель министра здравоохранения Елена Бойко, которая курировала в ведомстве вопросы цифровизации медицины.
6 февраля 2020 года Михаил Мишустин подписал постановление Правительства РФ от 06.02.2020 № 97, в соответствии с которым число заместителей министра здравоохранения возросло с восьми до девяти.
Елена Сидорова
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