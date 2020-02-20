В Японии начнутся исследования антиретровирусных препаратов для лечения коронавируса

Япония готова приступить к клиническим исследованиям антиретровирусных препаратов для лечения пневмонии, вызванной новым коронавирусом, сообщает Pharma Japan.

Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Исследования будут проводиться в Национальном центре глобального здравоохранения и медицины Японии. Сколько времени это займет, и будут ли эти препараты одобрены, чиновник не сообщил.

Решение Кабинета министров Японии обусловлено данными, в т.ч. из Таиланда, о том, что антиретровирусные препараты способствуют улучшению состояния пациентов с пневмонией, вызванной новым коронавирусом.

Илья Дугин

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