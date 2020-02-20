СМИ перепутали «Арбидол» и «Абидол» в новости про лечение коронавируса в Китае

Из-за языкового барьера ряд СМИ ошибочно написали об эффективности «Абидола» вместо «Арбидола» против инфекции. Речь идет о заметках про поиск препарата против коронавируса в Китае.

19 февраля Национальная комиссия здравоохранения Китая опубликовала шестую версию рекомендаций по лечению COVID-19. В новых рекомендациях добавлены препараты: комбинация хлорохина фосфата и «Арбидола», рибавирина и интерферона или лопинавира/ритонавира. Указанные препараты приведены в разделе «Противовирусная терапия».

О потенциале «Арбидола» в борьбе с новым коронавирусом стало известно 4 февраля. Советник Национальной комиссии здравоохранения КНР, эпидемиолог Ли Ланьцзюань рекомендовала включить препарат в план лечения инфекции. Предварительные тесты показали, что «Арбидол» может препятствовать развитию COVID-19, говорится в статье South China Morning Post со ссылкой на издание Changjiang Daily.

При транслитерации с китайского допускается написание как «Арбидол», так и «Абидол». Из-за языкового барьера международные СМИ разошлись во мнении о том, какой препарат используется при лечении инфекции. Китайский телеканал CGTN назвал препарат «Абидол», после чего это название появилось в статье Reuters. Часть СМИ продолжала писать про «Арбидол».

По данным портала drugs.com, препарат с торговым наименованием Abidol имеет МНН трамадол. Это опиоидный анальгетик, при неправильной дозировке может угнетать дыхание.

В китайских СМИ и в реестровых записях китайского регистра клинических исследований ChiCTR препарат описывают как разработанный в СССР, а его исследования можно найти по МНН Арбидола – умифеновиру.

Мавлиханов Руслан

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