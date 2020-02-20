Merck KGaA продала подразделение Allergopharma

Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA («Мерк КГаА», в США и Канаде – EMD) объявила о продаже подразделения по производству противоаллергических препаратов Allergopharma («Аллергофарма») компании Dermapharm («Дермафарм»), также расположенной в Германии, сообщает FirstWord Pharma. Сумма сделки не разглашается.

Как отметили в Merck, сделка, завершение которой намечено на конец II квартала 2020 года, позволит компании еще глубже сосредоточиться на разработке инновационных препаратов для терапии трудноизлечимых заболеваний.

Под условия сделки подпадает бизнес Allergopharma в Европе и Азии, в т.ч. портфели лекарственных препаратов и средств диагностики, а также производственное предприятие в г. Райнбек (Германия).

Между тем, проект по разработке автоинжектора адреналина не является частью сделки и остается в ведении Allergopharma.

В 2018 году объем продаж Allergopharma составил 88 млн евро (95 млн долл.).

Информация о намерении Merck продать Allergopharma появилась в 2015 году. Компания планировала использовать полученные средства для частичного погашения долговых обязательств, возникших в результате сделки по приобретению компании Sigma-Aldrich («Сигма Алдрих») за 17 млрд долл. Тогда Merck рассчитывала получить за свой бизнес около 600 млн евро (647 млн долл.).

Дугин Илья

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