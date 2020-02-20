Александр Филиппов: «Наша розница абсолютно не консолидирована»

На необходимость консолидации фармацевтической розницы в решении общих актуальных вопросов в ходе дискуссии в рамках аптечного саммита «Эффективное управление аптечной сетью» указал генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. Мероприятие состоялось 18 февраля в отеле Radisson Collection Hotel Moscow.

«Одна из ключевых проблем фармацевтической розницы заключается в том, что она абсолютно не консолидирована. У нас нет единой цельной позиции в диалоге с законодательными органами, перед исполнительной властью. Мы все очень разные, и у каждого из нас своя правда», — отметил он, участвуя в дискуссии в рамках аптечного саммита «Эффективное управление аптечной сетью».

По его словам, розничному сегменту фармацевтического рынка необходим консолидированный подход к вопросам о перспективах онлайн-продаж и доставки лекарственных препаратов, налогообложения и другим актуальным проблемам.

«Мы как крупная аптечная сеть не против ЕНВД как такового, мы против ЕНВД для крупных компаний, — пояснил Александр Филиппов. — Небольшому бизнесу, думаю, можно предоставить право использовать эту схему. Но условия работы на рынке для компаний одного порядка должны быть равными. В 2019 году аптечная сеть «Ригла» заплатила в бюджет около 4 млрд рублей налогов — это достаточно значимая сумма для одной компании. Крупный бизнес в принципе обязан быть прозрачным, ничего другого он просто не может себе позволить».

Источник: ЦВ «Протек»

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