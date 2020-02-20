Информатор внес очередной иск против Johnson & Johnson

Многие крупные фармкомпании сталкивались с обвинениями в том, что они якобы предоставляли врачам бесплатные услуги в качестве «откатов», пишет FiercePharma.

Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»; J&J) столкнулась с подобными обвинениями после того, как сотрудник компании внес против нее судебный иск.

В иске, поданном бывшей сотрудницей компании Джули Лонг, говорится, что компания Janssen («Янссен»), подразделение J&J, помогало врачам в организации высокотехнологичных кабинетов для проведения инфузий. Посещаемость таких кабинетов была высокой. По утверждению информатора, Janssen также предлагала врачам другие услуги, нацеленные на увеличение выписки иммунологических препаратов Remicade и Simponi Ariaс высокими объемами продаж.

В иске утверждается, что, таким образом, J&J стала эффективным бизнес-партнером для врачей-ревматологов и гастроэнтерологов. Эта ситуация якобы продолжалась более 10 лет.

Лонг, работавшая в компании с 2003 по 2016 годы, якобы сама участвовала в организации таких кабинетов. Она утверждает, что в Janssen не только оборудовали эти кабинеты оптимальным образом, но и осуществляли управление ими для максимизации прибыли врачей и, соответственно, самой компании.

Лонг подала первый судебный иск по данному делу в октябре 2016 года. Минюст США и судебные органы более чем 20 штатов тогда отказались от вмешательства в дело после проведенного расследования.

В J&J впервые раскрыли информацию о проводимом на федеральном уровне расследовании в 2017 году. В недавнем отчете, представленном в Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), J&J сообщила, что в январе 2020 года против ее подразделения Janssen был подан новый судебный иск.

Кублицкая Татьяна

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