Японские фармкомпании перевели сотрудников на удаленную работу

Японские фармацевтические компании принимают меры по защите своих сотрудников от заражения китайским коронавирусом, пишет Pharma Japan.

Они разработали инструкции, в которых сотрудникам рекомендуется перейти на удаленную работу, а также брать больничный в случае повышения температуры.

Руководство компании Takeda Pharmaceutical («Такеда Фармсьютикал») рекомендует сотрудникам в Японии работать из дома. Если сотруднику необходимо приехать в офис, он должен избегать поездок в общественном транспорте в часы пик. Кроме этого, сотрудникам рекомендуется воздержаться от зарубежных поездок минимум до 8 марта 2020 года.

В компании Eisai («Эйсай) от сотрудников требуют оставаться дома при температуре тела выше 37,5 градуса. Им запрещено обращаться в медучреждения, в которых были зафиксированы случаи посещения больными с подозрением на коронавирус, рекомендовано переносить или аннулировать встречи. В инструкции компании содержится рекомендация пользоваться масками во время визитов к врачу.

В японском подразделении Pfizer («Пфайзер») сотрудникам рекомендуют брать больничный при температуре тела выше 37 градусов и при наличии симптомов простуды. Всем сотрудникам рекомендовано работать дома и не общаться лично в часы пик.

Дугин Илья

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