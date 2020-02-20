Депутаты внесли в Госдуму законопроект об изменении инструкции по применению лекарств

Поправками предлагается предупреждать о запрете приема определенных препаратов при управлении транспортным средством. Документ размещен на официальном портале Госдумы.

Депутаты, представляющие партию ЛДПР, предложили поместить в инструкцию изображение запрещающего дорожного знака «движение запрещено» в цветном или черно-белом изображении, предусмотренного п.3.2 Приложения 1 Правил дорожного движения. Также в инструкции обязательно должна быть информация о содержащихся в составе лекарства веществ, подлежащих контролю в соответствии с Постановлением Правительства РФ №681 от 30.06.98 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», и сроках их нахождения в организме человека.

Депутаты объяснили необходимость поправок тем, что к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, «привлекаются законопослушные граждане, принимающие лекарственные препараты, содержащие в своем составе вещества, запрещенные к употреблению в период управления транспортным средством».

Например, такие распространенные лекарственные средства, как «Корвалол», «Валокордин», «Пенталгин-Н», «Валосердин», «Валоферин», содержат в своем составе фенобарбитал, а препараты «Солпадеин», «Нурофен Плюс», «Каффетин», «Седальгин-Нео» и «Терпинкод» содержат кодеин. Фенобарбитал относится к психотропным веществам, оборот которых ограничен, кодеин относится к наркотическим и также ограничен в обороте.

«В инструкции по применению всех этих лекарственных средств не написано предупреждение о запрете управлять транспортным средством в период действия препарата, который в своем составе содержит наркотическое или психотропное вещество, либо мелким шрифтом указано (например, в «Корвалоле» и «Валокордине»), что в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта», – говорится в пояснительной записке.

В настоящее время судебная практика складывается не в пользу водителей. Практически все, у кого по результатам медицинского освидетельствования были выявлены следы фенобарбитала, кодеина или других наркотических и психотропных веществ, попавших в организм человека в результате приема лекарств, привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, обращают внимание депутаты.

Калиновская Елена

pharmvestnik