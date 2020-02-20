Иностранные лекарства без маркировки должны пройти таможню до 1 июля 2020 года

Зарубежным производителям надо успеть ввезти лекарства без маркировки и провести их через все таможенные процедуры до 1 июля 2020 года. Это устно объяснили ассоциациям в правительстве в ответ на запрос на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, рассказала «ФВ» исполнительный директор СПФО Лилия Титова.

Письмо вице-премьеру подписали руководители AIPM, АЕБ, АРФП, СПФО (есть в распоряжении «ФВ»). Профессиональные фармацевтические ассоциации просили правительство разъяснить применение ФЗ-462 об отсрочке маркировки лекарств, подтвердила Титова.

Согласно ФЗ-462, немаркированные лекарства могут обращаться на рынке до истечения срока годности в случае, если они произведены до 31 декабря 2019 года для лекарств из программы 12ВЗН и до 1 июля 2020 года для всех остальных препаратов.

У ассоциаций возник вопрос правоприменения норм закона для лекарств зарубежного производства: должны ли компании успеть ввезти немаркированные лекарства и произвести таможенную очистку или достаточно произвести очистку до 1 июля 2020 года, а ввоз на территорию России и ввод в гражданский оборот запланировать на более поздний срок.

Многие компании рассчитывают на второй вариант — отсрочку с вводом в гражданский оборот.

«Подавляющее большинство производителей лекарственных препаратов сформировало производственные планы и графики ввоза продукции и ввода ее в гражданский оборот преимущественно на 2-3 кварталы 2020 года с учетом складских запасов, уже сформированных в конце 2019 года», — говорится в письме от ассоциаций на имя Голиковой.

«Мы не получили официальный ответ из правительства, устно нам ответили, что зарубежным производителям надо успеть ввезти и произвести все таможенные процедуры до 1 июля 2020 года», — заключила Титова.

Калиновская Елена

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