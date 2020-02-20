Бывший топ-менеджер Sandoz признал вину в ценовом сговоре

Бывший топ-менеджер американского подразделения компании Sandoz («Сандоз»), входящей в группу Novartis («Новартис») Гектор Армандо Келлум признал вину в участии в ценовом сговоре в отношении ряда препаратов компании, в т.ч. клобетазола и комбинации нистатин/триамцинолон, сообщает FiercePharma.

Ему грозит лишение свободы сроком на 10 лет и штраф в размере 1 млн долл. Келлум согласился сотрудничать со следствием.

Признание топ-менеджера подтверждает участие Sandoz в картельном сговоре. Следствие не исключает, что в деле могут появиться и другие фигуранты, поскольку число готовых сотрудничать со следствием свидетелей увеличивается.

Двумя неделями ранее федеральный суд признал бывшего вице-президента по продажам и маркетингу компании Taro Pharmaceutical Industries Ltd («Таро Фармасьютикал Индастриз Эл-ти-ди») Ару Апрахамяна виновным в трех эпизодах ценового сговора и в обмане агента ФБР.

В мае 2019 года власти 44 американских штатов инициировали расследование против 20 производителей дженериков. По словам генпрокурора штата Коннектикут Уильяма Тонга, это крупнейшее дело по картельному сговору в истории США. В нем оказались замешаны бывший исполнительный директор по производству и коммерческий директор в Северной Америке компании Teva («Тева») Морин Кавано и три менеджера более низкого звена. Все они уже не работают в компании. Кроме Teva, под следствие попали бывшие и действующие топ-менеджеры компаний Mylan («Майлан»), Sandoz, Pfizer («Пфайзер») и других компаний.

Дугин Илья

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