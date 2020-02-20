Из эпицентра коронавируса провинции Хубэй в Россию поставляется более 50 фармсубстанций

Из китайской провинции Хубэй в Россию в 2019 году поставлялась продукция 23 производителей, подсчитали аналитики RNC Pharma.

Среди поставщиков лидирует Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical. Компания поставляет в Россию три активных фармацевтических субстанций (АФИ): основные объемы приходятся на парацетамол и метамизол натрия (ТН «Анальгин»).

Поставки из провинции Хубэй в Россию занимают 7,8% от общего импорта фармацевтических субстанций из Китая в денежном выражении (1,83 млрд руб. с учетом стоимости таможенной очистки и НДС). В натуральном объеме 22,3%, это порядка 1,5 тыс. тонн.

В 2019 году поставки АФИ из Хубэя в Россию выросли на 20% в деньгах, но сократились в натуральном выражении на 15% (в килограммах).

В 2019 году из Хубэя в Россию поставлялось 52 наименования АФИ (по количеству МНН). Максимальные объемы в деньгах приходятся на: метамизол натрия, ибупрофен, панкреатин, ацикловир, парацетамол. В натуральном выражении: парацетамол, метамизол натрия, ибупрофен, глицин, магния аспарагинат.

Перечень МНН, поставляемых из провинции Хубэй в Россию в наибольших объемах:

Метронидазол — объем поставок в кг из Китая 96%, из Индии 4%.

Таурин — объем поставок из Китая с 2017 года 100% поставок, ранее были отгрузки из Вьетнама.

Тиамин — объем поставок из Китая 46%, основной поставщик Германия.

Дисульфирам — объем поставок из Китая 100%.

Карбоцистеин — объем поставок из Китая 100%.

Далтепарин натрия — объем поставок из Китая 100%.

Норэпинефрин — объем поставок из Китая больше 99%, порядка 100 г в 2019 году завезли из Индии.

Кто в России получает эти АФИ:

Метронидазол — основной объем импортируется дистрибьюторами для перепродажи российским производителям. Среди прямых получателей: «Велфарм», «Гранд Капитал», «Фармасинтез. «Фармстандарт».

Таурин — «Пик-Фарма», «Эвалар», ПФК «Обновление».

Тиамин — «Фармстандарт», «Гротекс».

Дисульфирам — «АВВА РУС».

Карбоцистеин — «Вертекс».

Далтепарин натрия — «Фармсинтез».

Норэпинефрин — основной объем импортируется дистрибьюторами для перепродажи российским производителям. Среди прямых получателей: «Р-Фарм», «Биохимик».

Калиновская Елена

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