Дистрибьютор «Нативы» отозвал кассационную жалобу в судебном споре с BMS

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил ходатайство компании «Мамонт Фарм» об отзыве кассационной жалобы в рамках судебного процесса с Bristol-Myers Squibb (BMS).

«Мамонт Фарм» — дистрибьютор компании «Натива» — подавал кассационную жалобу как ответчик в рамках дела по иску BMS об обязании не вводить в гражданский оборот на территории России противоопухолевый препарат «Дазатиниб-натив».

Суд первой инстанции отказал признать действия дистрибьютора по продаже препарата «Дазатиниб-натив» нарушением исключительных прав на патент. Но суд апелляционной инстанции отменил это решение и обязал «Мамонт Фарм» не вводить препарат в гражданский оборот и не поставлять его в рамках госконтракта.

Противостояние между компаниями Bristol-Myers Squibb (BMS) и «Натива» по патентным правам на препарат с действующим веществом «дазатиниб» началось в 2017 году. Судебные иски были поданы после того, как «Натива» зарегистрировала препарат «Дазатиниб-натив», который, как утверждают в BMS, представляет собой дженерик их оригинального препарата «Спрайсел», патентная защита которого истекает в 2023 году.

Ранее «Натива» отозвала кассационную жалобу на судебное решение, которое запрещает производителю вводить «Дазатиниб-натив» в гражданский оборот и обязывает его исключить предельную отпускную цену как на препарат из государственного реестра.

Кроме того, «Натива» не сумела добиться выдачи принудительной лицензии на дазатиниб.

Рякин Сергей

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