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Минздрав отменил регистрацию противодиарейного препарата «Бактисубтил»

Минздрав сообщил об отмене государственной регистрации противодиарейного препарата «Бактисубтил». Сообщение об этом опубликовано на портале Государственного реестра лекарственных средств.

Всего с 5 февраля по 19 февраля отозваны три препарата:

  1. «Бактисубтил», регистрационное удостоверение П N012671/01 от 18.02.2008г., выдано АО «Санофи-авентис групп».
  2. «Вориконазол-Акри» (МНН — вориконазол), регистрационное удостоверение ЛП-004050 от 27.12.2016г., выдано АО «Акрихин».
  3. «Симвалимит» (МНН — симвастатин), регистрационное удостоверение П N015509/01 от 28.04.2011г., выдано ООО «Гриндекс рус».

Решения об отмене государственной регистрации приняты на основании заявлений производителей или уполномоченного юридического лица.

Воронина Елена
pharmvestnik

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Февраль 20, 2020 | Просмотров: 117