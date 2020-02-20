Минздрав отменил регистрацию противодиарейного препарата «Бактисубтил»

Минздрав сообщил об отмене государственной регистрации противодиарейного препарата «Бактисубтил». Сообщение об этом опубликовано на портале Государственного реестра лекарственных средств.
Всего с 5 февраля по 19 февраля отозваны три препарата:
- «Бактисубтил», регистрационное удостоверение П N012671/01 от 18.02.2008г., выдано АО «Санофи-авентис групп».
- «Вориконазол-Акри» (МНН — вориконазол), регистрационное удостоверение ЛП-004050 от 27.12.2016г., выдано АО «Акрихин».
- «Симвалимит» (МНН — симвастатин), регистрационное удостоверение П N015509/01 от 28.04.2011г., выдано ООО «Гриндекс рус».
Решения об отмене государственной регистрации приняты на основании заявлений производителей или уполномоченного юридического лица.
Воронина Елена
pharmvestnik