Эксперты предложили производителям и аптекам работать через PharmaSpace

Темой преткновения среди ведущих игроков российского фармрынка являются маркетинговые контракты. Площадкой для диспута стал XIV Аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью».

Вопрос о том, быть или не быть объемным соглашениям, а если быть, то какими, обсуждали представители производителей, аптечных сетей и независимой маркетплейс платформы — PharmaSpace.

Генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема» PhamaSpace Герман Иноземцев в начале фарм-батла погрузил участников в суть «космоса» и открывающихся в нем возможностей, сравнив проект с соединяющим мостом между аптечными сетями и производителями.

«Мы строим B2B фармацевтический маркетплейс для сетей и производителей с целью автоматизировать все ключевые аспекты взаимоотношений: контрактование, исполнение контрактов, мониторинг и организацию взаиморасчетов. Наша миссия — спрямить, ускорить и сделать более прозрачным и эффективным взаимодействие всех игроков фармацевтического рынка», — пояснил эксперт.

Поддержал идею взаимодействия через специализированную площадку и генеральный директор УК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой, выступающий «за» маркетинговые контракты.

Руководитель департамента по работе с аптечными сетями компании Egis Сергей Агафонов парировал: «Мы тоже перестроились и работаем по контрактам с сетями, однако тут нужно смотреть на эффективность предлагаемого сотрудничества. Никому не интересно перезагружать аптеки сверх меры по сейл-ин, и хотелось бы видеть реальные верифицированные отчеты по сейл-аут».

Фарм-батл прошел, как говорится, в теплой и дружественной атмосфере, а настоящие «битвы», возможно, еще впереди…

«Так или иначе, выиграют аптечные сети — выиграют и производители!», — резюмировал модератор фарм-батла, собственник и генеральный директор АС «Аптека 24 — Дежурная аптека» Алексей Пушкин.

«Если будут использовать новейшие цифровые инструменты и надежных логистических партнеров! У проекта PharmaSpace таким надежным партнером является группа компаний «Сантэнс», чего и всем желаем», — добавил Герман Иноземцев.

Источник: ГК «Сантэнс»

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