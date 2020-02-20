ФАС предложила платить до 5 млн руб. за принудительное лицензирование

Правительство готово заплатить от 1 млн до 5 млн руб. компенсации патентообладателю за использование его изобретения.

ФАС разработала Методику определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядок ее выплаты. Проект постановления размещен на сайте regulation.gov.ru.

Сумму в 1 млн руб. выплатят патентообладателям с выручкой менее 1 млрд руб. в стране от реализации изобретения, полезной модели или промышленного образца за календарный год, предшествующий решению о принудительном лицензировании.

При выручке от 1 до 5 млрд руб. власти дадут 2,5 млн руб., при выручке более 5 млрд руб. — 5 млн руб.

Компенсация выдается в форме однократной выплаты за период действия решения об использовании изобретения.

В проекте оговаривается, что компенсация может возрасти на величину ежегодных выплат, если патентообладатель и лицо, которое воспользовалось правом использования изобретения, договорились о передаче документов, материалов, технологий, необходимых для производства соответствующих товаров.

Сидорова Елена

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