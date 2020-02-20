ЦРПТ подключает стоматологов к маркировке

Алексей Косарев, руководитель проекта по работе с медучреждения группы Фарма Центра развития перспективных технологий рассказал о работе с системой маркировки лекарств на круглом столе для врачей-стоматологов и владельцев стоматологических клиник, организованном институтом НИИАМС и стоматологической ассоциацией России.

В соответствии с утвержденными сроками введения маркировки лекарств до конца февраля 2020 г. все участники оборота должны зарегистрироваться в системе маркировки лекарств (МДЛП) на сайте Честныйзнак.рф.

Также, все учреждения и организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, должны подать заявку на бесплатное получение регистратора выбытия (устройство фиксации факта выбытия препарата). К таким учреждениям относятся медицинские кабинеты в образовательных учреждениях и на производстве, стоматологические клиники и клиники пластической хирургии и эстетической медицины, а также косметические салоны и др.

«Без регистрации в системе маркировки и получения регистраторов выбытия организация может столкнуться с проблемами. Например, поставщики препаратов, работающие в системе маркировки, не смогут отгружать заказчикам лекарства, поскольку не найдут реквизиты последних в системе. Есть еще один вариант: в случае, если поставщики смогут отгрузить препараты в системе маркировки данные лекарственные средства будут числиться отгруженными заказчику. После выбытия лекарственных препаратов без регистратора выбытия, они будут продолжать числиться на балансе участника оборота. Позже компании могут столкнуться с дополнительными сложностями для списания лекарственных средств и изменения текущего статуса в системе маркировки», — заявил Алексей Косарев.

Напомним, 31 декабря подписано Постановление Правительства РФ №1954 определяющее оптимальный режим подготовки всех участников оборота к обязательной маркировке всех препаратов. С 1 июля 2020 года производители и импортеры лекарств должны наносить цифровой код на каждую упаковку, а все участники оборота обязаны передавать данные о движении маркированных лекарств на каждом этапе их прохождения по товаропроводящей цепочке в систему маркировки. Лекарственные препараты, произведенные до 1 июля 2020 года, разрешены к хранению, перевозке, отпуску, реализации и передаче без нанесения маркировки до истечения срока их годности.

Источник: ЦРПТ

pharmvestnik