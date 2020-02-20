Суд подтвердил долг компании «Фармимпульс» на 412 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу «Фармимпульса» на решение суда первой инстанции. Компания обязана выплатить «Ирвин 2» долг в размере 412 млн руб., сообщает pravo.ru.

Судебный спор длился полгода, с июля 2019-го.

17 февраля «Фармимпульс» пытался оспорить решение Арбитражного суда Москвы. В октябре 2019 года суд первой инстанции постановил, что ответчик обязан оплатить долг по договору поставки в размере 412 млн руб.

Договор между компаниями «Ирвин 2» (истец) и «Фармимпульс» (ответчик) заключен в 2015 году. Истец поставлял лекарства, БАД и медоборудование «Фармимпульсу», но в октябре 2018 года очередную поставку не оплатили. Претензии истца остались без ответа, после чего представители компании обратились в суд.

«Фармимпульс» заявил, что задолженность полностью оплачена, но суд установил, что речь шла о более ранних поставках. Суд первой инстанции подтвердил задолженность.

В августе 2019 года началось дело по признанию ответчика банкротом. По просьбе истца рассмотрение дела о банкротстве перенесли до рассмотрения иска «Ирвин 2».

В результате Девятый арбитражный апелляционный суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу «Фармимпульса» — без удовлетворения.

Мавлиханов Руслан

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