MSD возобновит ввоз в Россию препарата «Тиенам»

Минздрав договорился о возобновлении ввоза в Россию лекарственного препарата «Тиенам», применяемого для лечения муковисцидоза.

Минздрав России находится в постоянном контакте с производителями и поставщиками по возобновлению поставок в Россию лекарственных препаратов, применяемых для лечения пациентов с муковисциозом. Министерство договорилось о ввозе в Россию лекарственного препарата под торговым наименованием «Тиенам» (по данным ГРЛС, держатель регистрационного удостоверения — компания MSD). Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Лекарственный препарат «Фортум» уже ввезен на территорию страны и в ближайшее время благотворительный фонд «Острова» начнет поставку препарата на безвозмездной основе в медицинские организации. В середине декабря 2019 года «ФВ» писал о том, что компания GSK в рамках гуманитарной поставки ввезет в Россию 30 тыс. упаковок этого препарата.

В пресс-службе министерства сообщили, что за 2019-2020 годы Росздравнадзор отобрал для контроля качества 75 наименований (254 серии) лекарственных препаратов, применяемых для лечения муковисцидоза. В результате сравнительного анализа существенных отличий между оригинальными и воспроизведенными препаратами не выявлено.

В ноябре 2019 года родители детей, больных муковисцидозом, подняли тревогу в интернете, провели серию одиночных пикетов у здания Минздрава. Они высказывали недоверие к дженерикам, которые назначались врачами, и отказывались их использовать.

Тогда директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина говорила, что министерство не может повлиять на решение компании отозвать с рынка препарат: «Компания MSD заявляет, что не будет поставлять препарат, так как в принципе прекращает производство. С другими производителями и не только по этим антибиотикам мы ведем переговоры».

Сидорова Елена

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