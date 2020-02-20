Grifols поможет Саудовской Аравии в производстве препаратов плазмы крови

Испанская фармкомпания Grifols («Грифолз») объявила о подписании необязывающего соглашения с государственным инвестиционным фондом (ГИФ) Саудовской Аравии; предмет соглашения – оказание этой стране помощи в производстве препаратов плазмы крови, сообщает агентство Reuters.
Grifols и ГИФ договорились в принципе о создании совместного предприятия (СП). Данное СП займется созданием центров сбора плазмы и производственных предприятий, включая предприятие по фракционированию и очистке крови в Саудовской Аравии.
Никаких финансовых подробностей сделки не сообщается.
Вкладом Grifols в СП станут знания и интеллектуальная собственность. Компания будет также поставлять препараты плазмы крови в Саудовскую Аравию до тех пор, пока СП не станет их производить.
По итогам 2018 года Grifols входила в ТОП-50 фармкомпаний по объему продаж рецептурных препаратов, о чем «ФВ» писал со ссылкой на Pharmaceutical Executive.
Кублицкая Татьяна
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