Владельцы крупных аптечных сетей рассказали о низкой прибыли в ушедшем году

Низкая прибыль, ценовое давление со стороны конкурентов, отсутствие консолидированной позиции по инициативам регуляторов – основные неразрешенные проблемы прошлого года для крупных аптечных сетей. Об этом говорили представители отрасли на XIV Аптечном саммите «Эффективное управление аптечной сетью».

Как зарабатывали сети

В прошлом году у подавляющего большинства аптечных сетей рост EBITDA не превысил 1%, сказал генеральный директор «Неофарм» Евгений Нифантьев.

Лидер аптечного сегмента «Ригла» оперирует цифрами прироста товарной выручки — 16%. «Похвастаться нечем», — констатировал гендиректор сети Александр Филиппов. «Ригла» занимает по итогам года долю в 5,7% от общего объема аптечного рынка, что, по мнению Филиппова, не позволяет серьезно говорить о какой-либо тенденции к монополизации.

Владелец сети «Монастырев и Ко» Александр Монастырев результат прошлого года обозначил как «скромный — плохой». «Ебитда не догнала одного процента», — заявил он. Тем не менее в декабре сеть вышла в московский регион и открывает аптеки на площадях магазинов «ВкусВилл».

«Тяжелым» назвала 2019 год генеральный директор ГК «Эркафарм» Анастасия Карпова. «Компания закрыла 10 точек. О чем не жалеем. Мы сосредоточились на повышении выручки на каждую точку», — пояснила она.

Все участники дискуссии заявили откровенно: весь год аптечный рынок жил в преддверии изменений, которые так и не произошли. «Бизнес-процессы не меняются по желанию государства. Они меняются после каких-то решений», — сказал президент компании «Здравсервис» Дмитрий Сокол. По его словам, инвестиционные планы компаний на 2020 год сильно зависят от того, какие реформы на фармрынке одобрит государство.

Александр Филиппов главной бедой рынка назвал разрозненность и отсутствие консолидированной позиции по законопроектам, которые способны значительно изменить аптечный сегмент. Речь идет о легализации дистанционной торговли и ограничении маркетинговых бонусов.

«Надоело бояться того, чего нет. Каждый бизнес тестирует разные варианты. Жизнь все расставит по своим местам», — сказал он.

Аптечный формат «Почты»

В отличие от коллег, у нового игрока аптечного рынка «Почты России» дела идут в гору. «Год был успешным», — заявил зам. гендиректора по операционному управлению и розничной торговле компании Михаил Волков. И тут же успокоил: «Почта России» не планирует становиться игроком. Бизнес у вас очень сложный».

«Почта России» пошла по пути развития партнерской модели, предоставляя возможность аптечным сетям в регионах открывать точки на своих площадях. Пилотный проект реализуется в Самарской области. «Пока мы им довольны», — сказал Волков. Следующий этап пилота — организация доставки лекарственных препаратов. «Мы следим за поправками и принятием закона», — подчеркнул он.

«Почта» в первую очередь сосредоточится на открытии аптек в регионах. «В крупных городах я не вижу смысла сильно развивать аптечную дистрибуцию», — добавил Волков.

Зачем Монастыреву Москва

Открытие аптек на площадях продуктового ритейлера «ВкусВилл» в Москве Александр Монастырев связал с собственным переездом в столицу. Он добавил, что его сеть слишком мала для конкуренции и войны с лидерами в регионе. «У нас всего 53 аптеки. Не надо создавать из меня мыльный пузырь», — сказал он.

В настоящий момент на площадях «ВкусВилла» открыто лишь 7 точек, которые больше напоминают аптечные пункты. Связано это с тем, что размеры магазинов не позволяют открыть полноценную аптеку. Александр Монастырев заявил, что в его планах довести количество партнерских с продуктовым ритейлером точек до 20–30.

Далее Монастырев готов идти в регионы вслед за «ВкусВиллом», где, по его словам, ритейлер будет арендовать большие помещения уже с учетом размещения там аптек.

Монастырев рассказал «ФВ» про интерес к «Перекрестку» и «Пятерочке». С ними бизнесмен обсуждает возможность открытия аптек «Монастырев». Готов он постепенно развивать свою сеть и вне партнерства с игроками продуктового рынка.

Баранова Оксана

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