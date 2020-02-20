Минздрав разработал порядок определения взаимозаменяемости лекарств

Взаимозаменяемость определяется в рамках одного международного непатентованного (или химического, или группировочного) наименования.

Минздрав России выставил на общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru проект постановления Правительства России «О порядке определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, и форма заключения комиссии экспертов экспертного учреждения о взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения либо о том, что лекарственный препарат для медицинского применения не является взаимозаменяемым».

Взаимозаменяемость ЛП определяется в рамках одного международного непатентованного (или химического, или группировочного) наименования.

Повторное определение взаимозаменяемости не осуществляется в отношении ЛП, признанных взаимозаменяемыми до 1 марта 2020 года в процессе их государственной регистрации.

Взаимозаменяемость определяется на основе заключения комиссии экспертов экспертного учреждения о взаимозаменяемости ЛП либо о том, что он не является взаимозаменяемым.

Экспертное учреждение формирует перечень взаимозаменяемых лекарств посредством объединения их в отдельные группы, в каждой из которых ЛП являются взаимозаменяемыми.

Общественное обсуждение документа продлится до 19 марта 2020 года.

Сидорова Елена

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