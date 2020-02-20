Минздрав утвердил перечень разрешенных к ввозу препаратов для неизлечимо больных детей

Министерство здравоохранения РФ утвердило перечень нозологий и не зарегистрированных в России лекарств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, которые разрешается ввозить для лекарственного обеспечения неизлечимо больных пациентов. В перечень вошли три заболевания и пять лекарственных препаратов. Это клобазам (его производит Sanofi под торговым наименованием Фризиум) и диазепам, мидазолам и фенобарбитал в «детских» формах.

Приказ вступит в силу 1 марта 2020 года и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Sanofi в сентябре 2019 года подала документы на регистрацию Фризиума в России. Остальные препараты зарегистрированы в России в других лекарственных формах. Но правительство заявляло о задаче наладить в стране выпуск всех необходимых форм для обеспечения детей нужными препаратами до конца 2023 года.

С марта 2020 года также начнет действовать утвержденный Порядок ввоза незарегистрированных лекарственных средств, он также будет иметь силу до конца 2023 года. Поставками займется Московский эндокринный завод.

В 2019 году правительство выделило 26 млн рублей на закупку перечисленных препаратов. Инициатива была связана с широким общественным резонансом – матери неизлечимо больных детей едва не стали фигурантками уголовного дела, так как им приходилось заказывать не зарегистрированный в России психотропный препарат Frisium через интернет.

На 2020 год Московскому эндокринному заводу выделено еще 22 млн рублей на закупку 11,3 тысячи упаковок не зарегистрированных в России лекарственных средств для паллиативных пациентов. Такое распоряжение было опубликовано 13 февраля 2020 года.