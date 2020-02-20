Мишустин отправил в отставку одного из заместителей главы ФМБА

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства Андрея Середы от должности «по его просьбе». На этом посту Середа находился с ноября 2016 года.

Параллельно Мишустин назначил заместителем министра здравоохранения РФ бывшего заместителя начальника Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Павла Пугачёва.

Андрей Середа в 2002 году окончил факультет подготовки врачей для Сухопутных войск Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, затем проходил военную службу на различных медицинских и руководящих должностях. В 2008 году досрочно окончил адъюнктуру по специальностям «хирургия» и «травматология и ортопедия» в Государственном институте усовершенствования врачей МО РФ, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Применение блокируемых компрессирующих пластин при реконструкции дефектов предплечья».

В 2010 году Середа перешел на работу в клинику травматологии и ортопедии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, в 2015 году защитил докторскую диссертацию, посвященную проблеме лечения разрывов ахиллова сухожилия.

После этого врач был назначен директором Федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации ФМБА России, а в ноябре 2016 года стал заместителем главы ФМБА.

Президент РФ Владимир Путин 21 января 2020 года подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым ФМБА и Росздравнадзор были выведены из ведения Минздрава. Теперь руководство их деятельностью осуществляет непосредственно Правительство РФ.

Вскоре после этого возглавлявшая Минздрав Вероника Скворцова была назначена руководителем ФМБА, а глава агентства стал заместителем министра здравоохранения РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин также определил, что теперь курировать ФМБА будет не вице-премьер Татьяна Голикова, а другой заместитель председателя правительства – Юрий Борисов.

В сентябре 2019 года у главы ФМБА появился пятый заместитель. Им стала Ирина Фадеева, работавшая ранее советником руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.