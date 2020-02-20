Росздравнадзор устроило качество используемых в терапии муковисцидоза отечественных антибиотиков

Росздравнадзор провел сравнительный анализ качества 75 воспроизведенных и оригинальных препаратов, применяемых для лечения осложнений муковисцидоза. По результатам проверки, служба не выявила отличий в качестве отечественных дженериков и зарубежных препаратов. Росздравнадзор провел сравнительный анализ качества 75 воспроизведенных и оригинальных препаратов, применяемых для лечения осложнений муковисцидоза. По результатам проверки, служба не выявила отличий в качестве отечественных дженериков и зарубежных препаратов.

Жалобы пациентов с муковисцидозом и их родителей на низкое качество и частые нежелательные явления при применении отечественных антибиотиков появились в СМИ в конце 2019 года. При этом оригинальные препараты Фортум (цефтазидим) от GlaxoSmithKline, Тиенам (имипенем+циластатин) от MSD стали недоступны для российских пациентов из-за отзыва продукта с рынка производителями. Перебои же в поставках Колистина (колистиметат натрия) от Teva, по заявлению израильской компании, были связаны с внесением изменений в регистрационное досье на препарат.

Занимавшая тогда пост министра здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проконтролировать обеспеченность пациентов лекарственными средствами и перепроверить качество отечественных дженериков. Служба недостатков в лекобеспечении пациентов с муковисцидозом не выявила и, по результатам проверки, сообщила, что в 2019 году в России недоступен был только Тиенам, поставки остальных препаратов не прекращались, жалоб на качество дженериков не поступало.

После нового сравнительного анализа 254 серий 75 наименований лекарственных средств, проведенного Росздравнадзором, Минздрав РФ заявил, что отличий в качестве оригинальных и воспроизведенных препаратов выявлено не было.

Фортум, по инициативе GSK, был ввезен в Россию и будет поставляться в медицинские организации фондом «Острова» на безвозмездной основе. MSD и ее производственный партнер «Р-Фарм» пришли к соглашению о возобновлении поставок Тиенама в Россию.