Депутаты готовы принципиально изменить законодательство в сфере закупок лекарств

Совершенствование системы госзакупок лекарственных препаратов, готовность рынка к введению обязательной маркировки лекарств и ситуация с лечением больных спинальной мышечной атрофией стали темами заседания межфракционной рабочей группы Государственной Думы.

Госзакупкам лекарств нужен отдельный закон

Член Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов рассказал о подготовке в рабочей группе нового оптимизационного пакета. Государственной Думой, напомнил он, уже приняты 128 поправок в законодательство о госзакупках.

«Но не все наши поправки тогда удалось претворить в жизнь, часть из них нуждались в дополнительной проработке. Сейчас совместно с Правительством мы прорабатываем второй оптимизационный пакет поправок. Внесли 20 предложений, семь из которых считаем приоритетными. До 2 марта будет проходить общественное обсуждение. Надеемся, что оптимизационный пакет будет внесен в ГД Правительством в течение весенней сессии», – проинформировал он.

Основные моменты – это оптимизация и сокращение закупок с 11 видов до трех, особые требования к участникам закупок, т. н. предквалификация, которая позволит преодолеть проблему фирм-однодневок и недобросовестных поставщиков, расширение круга участников закупок, большой пакет, связанный с совместными торгами.

По словам Председателя Комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова, новое законодательство в сфере закупок лекарств повысит доступность эффективных препаратов для россиян.

«Нам необходимо новое законодательство о закупках, мне кажется, лучше свой закон, где все будет прописано прозрачно и понятно. Нам не нужны дешевые препараты, нужны эффективные, это очень важно», — сказал он.

Руководитель межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств Андрей Исаев обратился к Айрату Фаррахову с просьбой сконцентрировать работу его подгруппы на подготовке соответствующего законопроекта совместно с Комитетом по охране здоровья и Комитетом по бюджету и налогам. В процессе переговоров с Правительством будет принято решение о разработке отдельной главы в уже существующем законе или отдельном законодательном акте.

Росздравнадзор промониторит готовность к маркировке лекарств

Второй вопрос повестки – результаты эксперимента по внедрению федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

Член Комитета по охране здоровья Александр Петров, подводя итоги завершившегося эксперимента по внедрению маркировки, сообщил, что практически все производители смогли подготовиться.

Андрей Исаев обратился к Росздравнадзору с просьбой провести полноценный мониторинг готовности системы к введению обязательной маркировки лекарств в мае, чтобы у парламентариев было время отреагировать на все возникающие проблемы. «В конце мая – начале июня я предлагаю посвятить полностью расширенное заседание нашей рабочей группы этому вопросу», – заявил он.

Депутаты также выяснят, что делается Правительством для сдерживания роста цен на дешевый сегмент препаратов. «Мы хотели бы к этому заседанию получить ответ от Правительства, что делается для сдерживания цены», – сказал Андрей Исаев.

Как лечить больных спинальной мышечной атрофией

Третий вопрос повестки – государственная политика в лечении спинальной мышечной атрофии. Члены межфракционной рабочей группы ставят вопрос о создании государственного федерального регистра по больным спинальной мышечной атрофией. На данный момент такого регистра нет, есть только оценки общественных объединений, по которым в Российской Федерации 932 человека страдают данным заболеванием, в том числе 751 ребенок, было сказано на заседании. Подводя итог, Андрей Исаев сообщил, что ситуация будет находиться на контроле и через два-три месяца планируется провести заседание рабочей группы, посвященное данной теме.

gmpnews