На предприятии «Ретиноиды» рассчитывают увеличить объемы производства втрое

150 новых рабочих мест планируют создать на базе фармацевтического предприятия «Ретиноиды» в Балашихе. Об этом сообщила заместитель главы администрации Балашихи Анна Божухина в ходе рабочего совещания, организованного Балашихинского торгово-промышленной палатой.

«В течение десяти лет компания (“Ретиноиды” – ред.) реализовала на территории Балашихи проект по строительству производства. В последние два года ускорили темпы, увеличили объем капитальных вложений. Всего здесь будет создано около 150 новых рабочих мест. К тому же, компания приняла решение о расширении производства», — сказала Анна Божухина.

Она добавила, что производственный корпус фармацевтического предприятия «Ретиноиды» построили на улице Свободы в микрорайоне Керамик. Для него закупают и устанавливают современное оборудование. К выпуску лекарственных препаратов планируют приступить до конца 2020 года.

«Изготовление лекарственных препаратов в нашем случае — это чистое производство. У нас нет никаких выбросов. Суть в смешивании компонентов, приготовлении растворов или эмульсионных композиций. Мы производим около трех миллионов упаковок препаратов в год, но после ввода в эксплуатацию и полноценного запуска этой площадки рассчитываем увеличить объемы производства втрое – до 10 миллионов упаковок», — рассказал генеральный директор компании «Ретиноиды» Константин Ноздрин.

На площади 6,5 тысячи квадратных метров размещено свыше двух тысяч производственных помещений, в том числе два цеха для мягких и жидких лекарственных форм. Размер инвестиций в проект составил около 900 миллионов рублей. На соседнем земельном участке планируется реализовать еще один инвестпроект – строительство административно-складского комплекса для хранения готовой продукции.

gmpnews