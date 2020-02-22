Треть фармкомпаний планирует расширить штат сотрудников в 2020 году

Несмотря на все сложности 2019 года, многие компании, работающие на рынке медицины и фармацевтики, увеличивали численность персонала.

По данным опроса работодателей, проведенного рекрутинговой компанией Hays, в прошлом году большинство фармкомпаний (32%) расширили штат от 1% до 10%. Увеличение штата в 7% компаний было более существенным – от 11% до 25%.

Как отмечают авторы исследования, спрос на хороших профессионалов в фармотрасли по-прежнему растет. По словам директора направлений Life Sciences, FMCG, Retail, Luxury, Digital & MarCom компании Hays Ольги Краевой, значительно вырос спрос на экспертов в области экспортных продаж. При этом такие специалисты появляются не только в российских компаниях, расширяющих экспорт своей продукции, но и в западных, когда поставки препаратов или управление коммерческой деятельностью осуществляется из России.

На рынок труда оказывают влияние государственные программы в области здравоохранения. «Государство выделило весомый бюджет на борьбу с онкологическими заболеваниями и на компании, имеющие продукцию в этой нозологии, усиливают команду, расширяя штат как в продажах и маркетинге, так и в access-функции», – отмечает эксперт.

Согласно данным опроса Hays, в 2019 году 15% фармкомпаний сократили численность своего персонала, причем 4% из них – существенно (от 11% до 25%).

«Компании фокусировались на повышении эффективности бизнеса, как следствие, проводились реорганизации. Это особенно сказывалось на отделах продаж, где более выражена тенденция к сокращению штата», – комментирует Краева.

Эксперт обращает внимание на существенные изменения в топ-менеджменте фармкомпаний в 2018 – 2019 годах. «За последние два года мы наблюдали тенденцию замещения локальных кандидатов на позициях генеральных директоров экспатами. Вследствие этого меняется взгляд на структуру организации, что влечет за собой реструктуризации», – отмечает рекрутер.

Игроков рынка медицинских изделий, расширявших штат в 2019 году, было больше, чем фармкомпаний. По данным опроса Hays, 64% компаний, работающих на рынке медицинского и лабораторного оборудования, расходных материалов, увеличили численность персонала. В большинстве случаев расширение штата составило от 1% до 10%.

Сокращения персонала на рынке медизделий тоже происходили: 14% компаний урезали штаты, но не более чем на 10%.

Опрос работодателей относительно планов на рекрутмент в 2020 году показал, что 32% фармкомпаний и 50% компаний на рынке медизделий намерены увеличить численность персонала. Только 7% опрошенных работодателей в фарме и такое же количество в медтехе планируют сокращать штат сотрудников в 2020 году.

Маскина Наталья

pharmvestnik