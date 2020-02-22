Суд арестовал экс-помощника зампреда правительства по делу о получении взяток от фармкомпаний

Уголовное дело в отношении Анастасии Алексеевой, бывшего помощника зампреда Правительства РФ Аркадия Дворковича, связано с лоббированием интересов фармацевтических компаний.

Басманный суд Москвы 20 февраля арестовал Алексееву до 19 апреля по обвинению в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, пишет ТАСС. Ранее суд также арестовал предполагаемого посредника при передаче взяток гражданина США Джина Спектора, запатентовавшего в РФ лекарство от онкозаболеваний.

20 февраля на заседании Басманного суда Москвы стало известно, что по делу также проходят в качестве обвиняемых советник гендиректора АО «Р-фарм» Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО «Промомед ДМ» Максим Якушкин, занимавший с 2014 по 2017 год должность генерального директора ООО «Промомед Рус».

По версии следствия, Алексеева в период с 2015 по 2016 год получила от Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя. Сумма взятки составила более 4 млн руб. Взятка была в виде поездки на отдых на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские праздники в Доминикану. В обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей.

В этот период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность заместителя председателя правительства.

Фото: ТАСС

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