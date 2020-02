FDA и FTC будут отслеживать рекламу биосимиляров

FDA и Федеральная комиссия по торговле США (FTC) будут отслеживать вводящую в заблуждение рекламу и недобросовестную конкуренцию на рынке биотехнологических препаратов и биосимиляров, сообщает FiercePharma.

Сегмент биотехнологических препаратов и биосимиляров выбран FDA для особого контроля, поскольку это относительно новый рынок. Цель агентства – повысить его прозрачность и обеспечить потребление наименее дорогостоящих препаратов. Таково мнение Марка Сенака, юриста и специалиста в сфере PR с опытом коммуникаций в нормативно-правовой сфере и сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

В данном заявлении FDA также анонсировало публикацию нового проекта руководства, комментарии по которому будут приниматься до 2 апреля 2020 года. Опубликованный проект руководства «Информирование о лекарственных препаратах в рекламных сообщениях и положения о рекламе рецептурных референтных биотехнологических препаратов и биосимиляров: вопросы и ответы» (Promotional Labeling and Advertising Considerations for Prescription Biological Reference and Biosimilar Products—Questions and Answers) предназначен для производителей, компаний, осуществляющих упаковку, дистрибьюторов и их представителей. Этим документом следует руководствоваться при создании рекламной информации по биосимилярам и референтным препаратам.

Кублицкая Татьяна

pharmvestnik