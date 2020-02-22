RNC Pharma: лидером рейтинга аптечных сетей по итогам 2019 года стала «Ригла»

RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по итогам 2019 года. По отношению к 2018 году в ТОП3 без изменений – «Ригла», ГК «Эркафарм» и «Аптечная сеть 36,6».

Эпидемия коронавируса в Китае, безусловно, стала одной из центральных тем начала года. Сейчас сложно прогнозировать, как именно будут развиваться события и, тем более, с какими реальными последствиями для системы здравоохранения и экономики придется столкнуться. Но аспект некого культурного феномена в нашей стране, возникновение которого сформировал COVID-19, обойти вниманием сложно, отмечают аналитики.

Разумеется, речь идет не о всплеске продаж масок, санитайзеров и противовирусных препаратов, которые на волне ажиотажа сметались с полок аптек и других торговых организаций. Это все, конечно, было и даже, наверное, временно улучшило финансовое положение российского фармритейла. Но гораздо важнее, что шумиха вокруг темы выступила в качестве инструмента общественного одобрения ряда регуляторных мер, направленных на фармрозницу. В том числе весьма непопулярных и зачастую довольно сомнительных с точки зрения последствий для системы здравоохранения.

Между тем в отрасли и невиртуальных проблем хватает, считают аналитики. Доходы населения не растут, спрос на ОТС-препараты сокращается, потребители подобных препаратов переключаются на БАД, а те в свою очередь активно перетекают из оффлайна в онлайн, в т.ч. не аптечный. Причем если пока речь идет в основном о потерях фронт-маржи, то спустя пару лет можно будет наблюдать уже и массовый отток маркетинговых бюджетов. Вообще сфера розничной торговли стремительно трансформируется, это глобальный тренд, который регуляторы фармрынка стараются игнорировать, но который уже давно стал реальностью. Кстати, разрешение онлайн-торговли ЛП, решения по которому ожидается к лету 2020 года, в этом отношении мало что меняют, тем более что онлайн хоть и выступает в авангарде глобальных изменений розницы, но все же процесс трансформации им не исчерпывается.

Примечательно, что в отрасли параллельно проводится сразу несколько экспериментов, как с участием онлайн-, так и оффлайн-игроков. Скажем, собственные оффлайн-аптеки интернет-компаний «Онлайн Трейд» и «Беру» или давно обсуждаемое появление аптек у «Почты России». Пока это в большей степени «лабораторные» проекты, в ходе которых отрабатываются в т.ч. административные процессы и оценивается эффективность бизнеса. К тому же далеко не всегда эксперименты заканчиваются удачно: так, вырвавшийся из лабораторных стен проект «Мега-Фарм» уже к концу 2019 года без лишнего шума был свернут.

Таблица ТОП аптечных сетей по доле на рознично-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2019 г.

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