«Фабрика РТТ» установила первый линейный ускоритель российской сборки в Ярославской онкобольнице

Компания «Фабрика радиотерапевтической техники» (Фабрика РТТ) совладельца «Р-Фарм» Алексея Репика поставила Ярославской областной клинической онкологической больнице первый линейный ускоритель Varian Unique, собранный на мощностях подмосковного завода в Дубне. Стоимость контракта составила 96,5 млн рублей. Компания «Фабрика радиотерапевтической техники» (Фабрика РТТ) совладельца «Р-Фарм» Алексея Репика поставила Ярославской областной клинической онкологической больнице первый линейный ускоритель Varian Unique, собранный на мощностях подмосковного завода в Дубне. Стоимость контракта составила 96,5 млн рублей.

В медучреждении рассчитывают, что новый ускоритель позволит ежегодно оказывать профильную помощь порядка 600 жителей Ярославской области. По своим возможностям аппарат российской сборки не уступает импортным аналогам, при этом стоит на порядок дешевле, уверяют в компании.

«Речь идет в первую очередь о таких локализациях, как легкие и молочная железа. Лучевая терапия на ускорителе эффективнее и безопаснее для пациентов, чем на предыдущем кобальтовом аппарате, и более того, его пропускная способность выше. С помощью аппарата Unique мы сможем реализовать самые современные методики лучевой терапии, что было недоступно раньше, – рассказал заведующий отделением радиологии областной онкологической больницы Николай Мельников.

Проект локализации линейных ускорителей Varian – «Фабрика радиотерапевтической техники» в ОЭЗ «Дубна» – в 2016 году инициировал соучредитель «ПЭТ‑Технолоджи» Алексей Царьков. Предполагалось, что организация производства потребует 900 млн рублей инвестиций, а завод будет запущен в 2018 году. Позднее Царьков вышел из проекта, а его долю через ООО «Р‑Фарм венчурс» выкупил Алексей Репик.

Весной 2019 года Фабрика РТТ верифицировала удостоверения на Clinac и Unique в Росздравнадзоре и начала сборку линейных ускорителей. Производственная мощность предприятия составляет до 75 линейных ускорителей в год. В сентябре 2019 года компания подписала соглашение о локализации новой версии аппаратов мейджора Halcyon.

Нацпроект «Здравоохранение» предполагает выделение на обновление аппаратного парка медорганизаций с 2018 по 2024 год более 290 млрд рублей, из которых 25,6 млрд рублей пойдут на переоснащение онкодиспансеров по 147 позициям, среди которых три наименования линейных ускорителей, под характеристики которых подходит вся линейка, локализуемая Репиком в Дубне.

Минздрав в январе 2019 года рекомендовал закупать отечественное оборудование при эквивалентных технических характеристиках. Минпромторг в апреле 2019 года сообщал о намерении установить требование к закупкам регионов по нацпроекту: не менее 50% целевых ассигнований должно приходиться на приобретение оборудования отечественного производства.

Подробнее о рынке госзаказа линейных ускорителей и перспективах поставок по нацпроекту читайте в материале Vademecum.

Фото: Евгения Дитковская / Фабрика РТТ

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