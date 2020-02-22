Минздрав РФ впервые закупит 686 курсов Совальди на 285,4 млн рублей

Минздрав РФ в феврале 2020 года впервые объявил тендер на поставку 2 060 упаковок препарата Совальди (софосбувир) от Gilead для лечения гепатита С (ВГС) всех генотипов. Ведомство готово потратить на эту закупку 285,4 млн рублей. Минздрав РФ в феврале 2020 года впервые объявил тендер на поставку 2 060 упаковок препарата Совальди (софосбувир) от Gilead для лечения гепатита С (ВГС) всех генотипов. Ведомство готово потратить на эту закупку 285,4 млн рублей.

Совальди, применяющийся в безинтерфероновой схеме терапии гепатита С в комбинации с Даклинзой (даклатасвир) от BMS, был зарегистрирован в России с 2016 года, однако закупался только регионами. Несмотря на высокую стоимость – порядка 260 тысяч за упаковку, – в 2018 году на Совальди было потрачено совокупно 800,9 млн рублей.

В 2018 году, после анонса локализации на мощностях «Фармстандарта», софосбувир был включен в перечень ЖНВЛП на 2019 год с предельной отпускной ценой 126 тысяч рублей без НДС за упаковку.

Минздрав в 2019 году не объявлял тендеров на софосбувир. Ведомство приобрело только Даклинзу на 19 млн рублей. Оригинатор BMS в 2019 году сменил партнера по локализации производства в России, передав Даклинзу от «Р-Фарма» Алексея Репика «Фармстандарту» Виктора Харитонина по лицензионному соглашению.

Единственной полной безинтерфероновой схемой, закупаемой Минздравом в 2018-2019 годах, был препарат Викейра Пак (дасабувир; омбитасвир+паритапревир+ритонавир) от AbbVie.

Препараты безинтерфероновой терапии стали системно приобретаться Минздравом только в 2020 году. Согласно данным сайта госзакупок, ведомство объявило тендеры на поставку включенных в перечень ЖНВЛП пангенотипичного Мавирета (глекапревир+пибрентасвир) от AbbVie и Зепатира (гразопревир+элбасвир) от MSD, применяемого в лечении 1, 3 и 4 генотипов ВГС.

Упаковка и выпускающий контроль качества Мавирета производятся на костромском заводе «Ортат» (входит в группу «Р-Фарм»), Зепатира – на «Акрихине».

Софосбувир также входит в комбинированную Эпклюзу (софосбувир+велпатасвир), локализованную на «Фармстандарте» и включенную в перечень ЖНВЛП на 2021 год. Национальные КИ своих версий софосбувира уже завершили три российские компании – «Натива», «Технология лекарств» (входит в «Р-Фарм») и «Фармасинтез», но на регистрацию дженерики пока не подавали.

Софосбувир защищен 25 патентами, один из которых попытался оспорить только «Фармасинтез». Суд по интеллектуальным правам 4 октября 2019 года отказал компании Викрама Пунии в удовлетворении требований.