В 2019 году совокупная доля 10 крупнейших фармдистрибьюторов составила 71,4%

Объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибьюторов в 2019 году составил 1 547 млрд руб., что на 10,4% выше, чем в 2018 году. По итогам 2019 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 71,4%. Относительно 2018 года этот показатель снизился: падение концентрации составило 0,9%, сообщает аналитическая компания DSM Group.

С 2015 года доля топ-10 сократилась на 10% с 82% рынка в 2015 году. В большей мере отрицательная концентрация связана со снижением доли тройки лидеров.

По результатам 2019 года «Протек» возглавляет рейтинг дистрибьюторов, как и год до этого, заняв долю 14,8%. Объективные причины, описанные выше, привели к ее снижению на 1,2%. При этом компания продемонстрировала прирост продаж на 2%. В 2018 году оборот дистрибьютора упал на 7%. Таким образом, выручка компании оказалась ниже уровня 2017 года (241,9 млрд руб.).

Топ-15 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке

Ранг Дистрибьютор Объем, млрд руб. Прирост Доля 1 Протек 229,3 2% 14,8% 2 Пульс 221,8 8% 14,3% 3 Катрен 206,7 -5% 13,3% 4 Р-Фарм 94,0 43% 6,1% 5 Фармкомплект 91,9 15% 5,9% 6 Гранд Капитал 71,5 25% 4,6% 7 БСС 57,8 10% 3,7% 8 Профит-мед 48,9 13% 3,2% 9 Джи Ди Пи 43,7 8% 2,8% 10 Ассоциация «Асфадис» 41,7 6% 2,7% 11 Фармимэкс 38,0 41% 2,5% 12 Биотэк 35,1 95% 2,3% 13 Авеста Фармацевтика 32,8 30% 2,1% 14 Магнит Фарма 30,7 -23% 2,0% 15 Ирвин 2 28,1 31% 1,8%

gmpnews