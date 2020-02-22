В 2019 году совокупная доля 10 крупнейших фармдистрибьюторов составила 71,4%

Объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибьюторов в 2019 году составил 1 547 млрд руб., что на 10,4% выше, чем в 2018 году. По итогам 2019 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 71,4%. Относительно 2018 года этот показатель снизился: падение концентрации составило 0,9%, сообщает аналитическая компания DSM Group.
С 2015 года доля топ-10 сократилась на 10% с 82% рынка в 2015 году. В большей мере отрицательная концентрация связана со снижением доли тройки лидеров.
По результатам 2019 года «Протек» возглавляет рейтинг дистрибьюторов, как и год до этого, заняв долю 14,8%. Объективные причины, описанные выше, привели к ее снижению на 1,2%. При этом компания продемонстрировала прирост продаж на 2%. В 2018 году оборот дистрибьютора упал на 7%. Таким образом, выручка компании оказалась ниже уровня 2017 года (241,9 млрд руб.).
Топ-15 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке
|Ранг
|Дистрибьютор
|Объем, млрд руб.
|Прирост
|Доля
|1
|Протек
|229,3
|2%
|14,8%
|2
|Пульс
|221,8
|8%
|14,3%
|3
|Катрен
|206,7
|-5%
|13,3%
|4
|Р-Фарм
|94,0
|43%
|6,1%
|5
|Фармкомплект
|91,9
|15%
|5,9%
|6
|Гранд Капитал
|71,5
|25%
|4,6%
|7
|БСС
|57,8
|10%
|3,7%
|8
|Профит-мед
|48,9
|13%
|3,2%
|9
|Джи Ди Пи
|43,7
|8%
|2,8%
|10
|Ассоциация «Асфадис»
|41,7
|6%
|2,7%
|11
|Фармимэкс
|38,0
|41%
|2,5%
|12
|Биотэк
|35,1
|95%
|2,3%
|13
|Авеста Фармацевтика
|32,8
|30%
|2,1%
|14
|Магнит Фарма
|30,7
|-23%
|2,0%
|15
|Ирвин 2
|28,1
|31%
|1,8%