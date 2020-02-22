Lilly завершила приобретение компании Dermira

Eli Lilly & Co. объявила об успешном завершении сделки по приобретению компании Dermira, Inc. Данное приобретение позволит Lilly расширить иммунологическое направление, добавив в него lebrikizumab (лебрикизумаб), новое исследуемое моноклональное антитело, которое находится на стадии клинических исследований для лечения атопического дерматита средней и тяжелой степени у подростков и взрослых пациентов в возрасте от 12 лет и старше.

Приобретение Dermira также расширит портфель препаратов Lilly для дерматологии, таких как QBREXZA® (glycopyrronium), медицинские салфетки, одобренные FDA для местного лечения первичного подмышечного гипергидроза.

Акции Dermira приобретены по цене 18,75 долл. за одну акцию, в целом 40 926 025 обыкновенных акций, что составляет приблизительно 74,8% акций, находящихся в обращении.

«Мы рады завершить сделку по приобретению Dermira и с нетерпением ждем продолжения исследований по разработке новых терапевтических продуктов для пациентов с хроническими кожными заболеваниями», — сказал Патрик Джонссон (Patrik Jonsson), старший вице-президент Lilly и президент Lilly Bio-Medicines.

gmpnews