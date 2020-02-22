Audentes инвестирует более 100 млн долларов в строительство нового завода в США

Биотехнологическая компания Audentes Therapeutics (входит в группу компаний Astellas), специализирующаяся на разработке инновационных генетических препаратов на основе AAV, объявила о своих планах инвестировать 109 млн долларов США в строительство нового современного завода по производству генной терапии площадью 12,5 тыс. кв. метров в Санфорде (штат Северная Каролина).

Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию в 2021 году. Компания планирует создать более 200 новых рабочих мест.

По словам Натали Холлес (Natalie Holles), президента и исполнительного директора Audentes, новое предприятие в Санфорде должно стать следующим этапом развития не только самой компании, но и дать возможность расширения терапевтическому и географическому направлениям группы компаний Astellas в целом.

«Благодаря нашим исследовательским центрам и высококвалифицированному персоналу, пионеры биотехнологии признают важную роль штата Северная Каролина, как лидера в области наук о жизни», — сказал губернатор Северной Каролины Рой Купер (Roy Cooper).

«Audentes Therapeutics присоединяется к одному из ведущих кластеров науки о жизни в стране», — сказал министр торговли Северной Каролины Энтони М. Коупленд. «В Северной Каролине самая большая рабочая сила в области биопроизводства в стране и растущая концентрация ученых, исследователей и рабочих в области генной терапии».

gmpnews