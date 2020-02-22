Таблетка рубль бережет: наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года, передают «Известия».

В 2016 году аптечные наценки на лекарства в среднем составляли 25,8% от конечной стоимости, следует из информации DSM Group. Этот показатель планомерно снижался до 25,1% в 2017-м и 23,9% в 2018-м. В прошлом же году он впервые вырос до 24,6%.

Самый значительный — 34,6% — размер наценки оказался на препараты, которые аналитики не отнесли ни к одной из групп. Также высокие показатели у средств для кожи (29,7%), противопаразитарных (28,1%) и лекарств от простуды (27%).В 2019-м наценки выросли на фоне снижения спроса на медикаменты.

Отмечается, что в аптеках гораздо выше маржа на сопутствующие товары, а не на медикаменты. Тем не менее они в последние годы падают. Например, наценки на БАДы снизились с 40,7% в 2016 году до 33,1% в 2019-м, на средства по уходу за полостью рта — с 42,7 до 37,8% за тот же период, на косметику — с 41,4 до 39,5%. Почти не изменилась маржа с продажи диагностических приборов (с 33,3 до 33,7%) и барьерных контрацептивов (с 40,8 до 40,6%).

Изменение наценок на лекарства продиктовано конкуренцией продавцов между собой и их отношениями с производителями, пояснила исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.

Основной вид конкуренции для аптек — ценовая. Соответственно, несколько лет все старались работать на минимальных наценках. Это компенсировалось бонусами от производителей за большие объемы продаж. В 2019-м, когда спрос начал падать, эти бонусы уменьшились и были компенсированы увеличением наценок, — объяснила специалист.

Начиная с 2010-го наценки в аптеках многие годы снижались благодаря государственному регулированию цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП), добавила Елена Неволина.

iz.ru