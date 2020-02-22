Создаваемые в Китае вакцины от Covid-19 уже проходят доклинические исследования

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса в Китае начнутся не ранее конца апреля, сообщил заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин. Он добавил, что разработка препарата ведется синхронно с другими странами.

В свою очередь, заместитель Государственного комитета по здравоохранению КНР Цзэн Исинь отметил, что некоторые создаваемые Китаем виды вакцины уже начали тестировать на животных.

Он пояснил, что вакцину разрабатывать довольно сложно и долго, а учитывая, что Covid-19 — заболевание совершенно новое, в процессе ее создания возникает множество неопределенных факторов.

Сначала, по словам Цзэн Исиня, специалистам необходимо определить активные ингредиенты, прежде всего выбрать подходящий штамм вируса. Далее следует организовать технологию производства и контроль качества, провести целый ряд испытаний, включая тесты на животных, экспертизу на предмет безопасности, и только после этого можно будет перейти к клиническим испытаниям.

gmpnews