Минздрав РФ отменил государственную регистрацию препарата Бактисубтил®

Министерство здравоохранения РФ приняло решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата Бактисубтил®.

Как сообщается, регистрационное удостоверение П N012671/01 от 18.02.2008 г. было выдано Лаборатории Авентис, Франция. Производителями значатся: ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия и Патеон Франс, Франция.

Решение было принято на основании подачи заявления об отмене государственной регистрации ЛП уполномоченным юридическим лицом представительством АО «Санофи-авентис групп», Россия.

gmpnews