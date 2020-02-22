Объем сегмента доставки лекарств на дом достиг 8 млрд руб. в 2019 году

По оценкам Data Insight, доля дистанционной доставки лекарств в денежном выражении составляет около 10% от общего числа интернет-заказов. Об этом сообщил «ФВ» партнер аналитического агентства Борис Овчинников. Растущий ежегодно примерно на 80% онлайн-рынок эксперт оценил в 80-90 млрд руб. по итогам 2019 года.

«Средний чек онлайн-заказов с доставкой сегодня составляет три тыс. рублей не только в мегаполисах, но и регионах», — пояснил Овчинников.

В статистику агентства по неузаконенной доставке вошли крупные аптечные сети и федеральные маркетплейсы, которые используют юридическую коллизию для обхода закона. При заказе ритейлеры оформляют продажу физическому лицу, а затем заключают с ним договор на право доставки уже реализованного товара. Это не противоречит законодательству.

Ежегодно Росздравнадзор выявляет и пресекает деятельность онлайн-аптек с доставкой рецептурных лекарств, но собственники меняют юридические лица аптек и продолжают их доставлять. Многие из них используют от двух до пяти сайтов для заказов.

Кунгуров Денис

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