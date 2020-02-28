«Аптека № 1» не смогла рассчитаться с поставщиками

Пять кредиторов присоединились к иску о банкротстве сети «Аптека № 1» (Нижний Тагил Свердловской области), поданному компанией-поставщиком «Интер-М». В отношении должника Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру наблюдения, сообщается на сайте ekaterinburg.arbitr.ru.

По данным СПАРК, в состав «Аптеки № 1» входят пять точек в Нижнем Тагиле. Ее выручка от продаж в 2018 году составила 30,3 млн руб., чистый убыток — 2,5 млн руб. В числе компаний, с которыми сеть не расплатилась, — ООО «Пульс Екатеринбург», ООО «Областной аптечный склад» (ОАС), ООО «БСС» и два физических лица. Помимо этого в 2018—2019 годах аптечной сети пришлось отвечать в арбитражных судах по финансовым претензиям других контрагентов — ОАО «Уралбиофарм», АО «Аптека-Холдинг», ООО «Элемент-Трейд» и налоговой инспекции.

Гендиректор ОАС Андрей Князев сообщил «ФВ», что поставлять лекарства «Аптеке № 1» компания начала в 2016 году, в конце 2017 года сеть перестала платить, и долги начали взыскивать через суд. Сейчас аптеки не работают. По словам директора тагильской сети «Фарм-НТ» Анны Загребиной, основной причиной ухода местных игроков с рынка остается конкуренция с федеральными сетями — «Живикой», «Витой», «Фармлендом», «Имплозией», «Планетой здоровья», «Аптекой от склада».

«Мы планируем расширять бизнес в Екатеринбурге, а в Тагил не рвемся — там конкуренция не меньше, — говорит владелец аптек «Валета» Михаил Шуваев. — Сейчас нам каждую неделю поступают предложения о покупке аптек от собственников, решивших уйти с рынка. Недавно сеть «Мега Фарм», которая сворачивает бизнес, продала нам оборудование для аптек за символическую плату — стеллажи, шкафы, кассы, холодильники, компьютеры. Наша практика показывает, что 50% новых аптек становятся прибыльными».

По данным Свердловского арбитражного суда, решать судьбу «Аптеки № 1» кредиторы будут в марте.

Старков Михаил

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