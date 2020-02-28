Валерия Солок займется расширением сети детских поликлиник

Экс-руководитель направления «Здоровье и красота» в сети «Магнит» Валерия Солок будет развивать собственный бизнес.

Сейчас в принадлежащей ей сети «ПреАмбула» работает семь детских поликлиник и одна стоматология в Москве. «В планах на этот год открыть еще одну поликлинику в Некрасовке и стоматологию в Бутово», – рассказала Валерия Солок «ФВ».

Она намерена сконцентрироваться на развитие сервиса и автоматизации бизнес-процессов в медицинской сети. «По результатам рейтинга лучших детских поликлиник 2019 года четыре наших клиники, по отзывам пациентов, вошли в топ-10 по Москве. В этом году их число в этом рейтинге должно увеличиться как минимум до восьми», – поделилась планами бывший топ-менеджер «Магнита».

Валерия Солок начинала карьеру в компании Bayer AG на должности руководителя региональной службы. С 2009 по 2012 годы она занимала должность генерального директора УК «Аптечная сеть 36,6». В 2013 году Валерия была приглашена в X5 Retail Group на должность директора по управлению недвижимостью форматов «супермаркет» и «гипермаркет». Она занялась повышением эффективности портфеля недвижимости сетей «Пятерочка» и «Карусель». Последние несколько лет, наряду с управлением проектом «Здоровье и красота» в «Магните», г-жа Солок развивала собственный бизнес – сеть детских поликлиник «ПреАмбула». По словам Валерии, эти годы стали завершающими в ее карьере наемного сотрудника.

Коберник Ольга

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