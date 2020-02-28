Американские и китайские исследователи получат 115 млн долл. на борьбу с COVID-19

Ученые из Гарвардского университета и Института респираторных заболеваний в Гуанчжоу объявили о сотрудничестве при разработке новых препаратов для борьбы с коронавирусом.

Финансирование в размере 115 млн долл. исследователи получат от китайского инвестиционного холдинга Evergrande Group, сообщается в новостном релизе The Harvard Gazette.

Сотрудничество продлится пять лет, за это время исследователи надеются найти новые средства для диагностики, лечения и профилактики COVID-19. Наиболее важной задачей коллаборации станет описание вируса и его поведения, иммунного ответа организма, в том числе идентификация биомаркеров инфекции.

Главной исследовательской площадкой в США станет медицинская школа Гарвардского университета, также присоединится Гарвардская школа общественного здравоохранения. С китайской стороны инициативу возглавит пульмонолог и эпидемиолог Чжун Наньшань, ведущий медицинский советник правительства КНР по эпидемии SARS-CoV-2.

Источник: medvestnik.ru

Теслина Анастасия

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