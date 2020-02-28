Разработчик противоопухолевых препаратов начал переговоры о продаже активов

Американская компания Iovance Biotherapeutics («Айованс Байотерапьютикс») рассматривает возможность продажи своих активов, сообщает Bloomberg.

По информации источников, близких к ситуации, компания находится на ранней стадии переговоров с потенциальными покупателями. Акции Iovance Biotherapeutics выросли почти на 30%.

Iovance Biotherapeutics специализируется на разработке препаратов клеточной терапии солидных опухолей.

Источники предупреждают, что окончательное решение пока не принято, и компания может отказаться от намерения продать свои активы.

По состоянию на 24 февраля 2020 года, рыночная капитализация Iovance Biotherapeutics (ранее Lion Biotechnologies, «Лайон Байотекнолоджис») составила 3,1 млрд долл.

Дугин Илья

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