В Японии начались клинические исследования favipiravir для лечения коронавируса

В Японии начали исследовать противогриппозный препарат Avigan (favipiravir) компании Fujifilm Group («Фуджифилм Груп») для лечения нового коронавируса, сообщает Pharma Japan со ссылкой на министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Изначально препарат стали применять в одном лечебном учреждении 22 февраля, чтобы подтвердить его эффективность.

Последующие исследования будут проходить в двух медучреждениях, где препарат будет применяться для незарегистрированного показания после прохождения необходимых процедур.

Avigan не представлен на японском фармрынке. Правительство закупило препарат в количестве, достаточном для лечения двух миллионов человек на случай вспышки гриппа, вызванной новыми штаммами.

Власти намерены предоставить имеющиеся запасы медучреждениям, в которых проводятся исследования препарата для лечения COVID-19.

Кацунобу Като также заявил о намерении применять препарат remdesivir компании Gilead Sciences для лечения нового коронавируса уже к концу февраля.

Дугин Илья

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