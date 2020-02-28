Суд отклонил жалобу «Нативы» по патентному спору вокруг препарата «Финголимод-Натив»

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу «Нативы» на определение первой инстанции о проведении экспертизы. Производитель пытался оспорить решение о назначении судебного эксперта по спору вокруг препарата «Финголимод-Натив».

«Натива» является третьим лицом в деле по патентному спору. Иск Novartis направлен к российскому производителю лечебной косметики «Рефарм» (дистрибьютер «Нативы»). «Рефарм» не посещает судебные заседания.

Компания Novartis считает, что «Натива» и ее дистрибьютер нарушают патент на средство для лечения рассеянного склероза «Гилениа». В 2017 году «Натива» ввела в гражданский оборот дженерик «Финголимод-Натив».

Novartis зарегистрировал МНН финголимод в 2010 году, следует из ГРЛС. Патент на лекарство истек в 2015 году, был продлен, и вновь истек в 2019 году. Сейчас патент продлен на определенную дозировку, права на которую, по мнению истца, нарушают «Натива» и «Рефарм».

23 декабря арбитражный суд Москвы приостановил дело до получения судебной экспертизы. Экспертом назначен кандидат фармацевтических наук Игорь Ильясов.

Дело необходимо направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции, заявила представитель «Нативы» на судебном заседании 25 февраля. По ее мнению, суд ошибочно выбрал судебного эксперта, у которого отсутствуют знания о патентных спорах. Компания предлагает собственную кандидатуру для экспертизы.

Эксперту не нужны патентоведческие знания в данном вопросе, пояснила представитель Novartis. Перед экспертом стоит химический вопрос — сравнение двух веществ, добавила она.

По кандидатуре эксперта, которого предлагает «Натива», уже были отводы по причинам беспристрастности и отсутствии должной квалификации, заявила представитель истца.

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу «Нативы» — без удовлетворения.

Мавлиханов Руслан

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