По итогам 2019 года «Ригла» вошла в рейтинг влиятельности субъектов фармрынка в двух номинациях

Компания «Ригла» возглавила список аптечных сетей по итогам 2019 года в рейтинге наиболее влиятельных субъектов российского фармрынка, подготовленном аналитической компанией Ipsos.

Генеральный директор «Риглы» Александр Филиппов признан победителем в номинации «Предприниматели, руководители коммерческих структур».

Имена победителей были обнародованы на торжественной церемонии, которая состоялась 20 февраля в Москве.

С помощью голосования представители производителей, дистрибьюторов, аптек, подведомственных структур Минздрава России, а также другие участники фармрынка оценили деятельность 50 компаний фармрозницы в номинации «Аптечная сеть» и 56 представителей фармацевтической отрасли и сферы здравоохранения в номинации «Предприниматели, руководители коммерческих структур».

«Я весьма признателен экспертам и представителям фармацевтического сообщества за признание авторитета нашей компании на фармацевтическом рынке, который в этом году закреплен победой сразу в двух номинациях рейтинга, — отметил Александр Филиппов. — Четвертый год подряд «Ригла» лидирует среди аптечных сетей, что, на мой взгляд, свидетельствует о высокой эффективности выбранной нами стратегии развития бизнеса и профессионализме каждого специалиста».

Рейтинг влиятельности включает одиннадцать номинаций: «Предприниматели, руководители коммерческих структур», «Государственные и общественные деятели, деятели науки», «Профессиональные некоммерческие объединения и ассоциации», «Локальные производственные компании», «Иностранные производственные компании», «Дистрибьюторские компании», «Аптечные сети», «Специализированные периодические фармацевтические издания», «Интернет-сайты», «Безрецептурные препараты», «Рецептурные препараты».

Источник: ЦВ «Протек»

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