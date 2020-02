Технология блокчейн поможет отслеживать контрафакт

Двадцать четыре компании, представляющие сегменты фармпроизводства, дистрибуции, логистики и ритейла, разработали систему на основе технологии блокчейн для отслеживания контрафакта в каналах поставок рецептурных препаратов, сообщает агентство Reuters.

Система MediLedger Network прошла тестирование по верификации возвратов лекарственных препаратов (ЛП).

В числе разработчиков системы – Pfizer Inc («Пфайзер Инк.»), Eli Lilly and Co («Эли Лилли энд Ко.»), Amgen Inc («Амджен Инк.»), FedEx Corp («ФедЭкс Корп.»), GlaxoSmithKline Plc («ГлаксоСмитКлайн Пи-эл-си»), Novartis («Новартис»), AmerisourceBergen Corp («АмерисорсБерген Корп.»), Sanofi («Санофи»), Walgreens Boots Alliance Inc («Уолгринз Бутс Эллайанс Инк.») и Walmart Inc («Уолмарт Инк.»).

К контрафактным могут быть отнесены ЛП, содержащие примеси, неправильные ингредиенты, либо ЛП с отсутствием активной субстанции.

По оценке ВОЗ, ежегодный объем продаж контрафактных ЛП составляет 73 млрд евро (79,26 млрд долл.).

В существующей инфраструктуре систем с прямыми связями (позиционных систем управления) отсутствует возможность синхронизации данных по всем каналам поставок в системе здравоохранения. Это увеличивает риск поставок контрафакта, препаратов с отклонениями от спецификации или иной незаконной продукции, заявил Дэвид Вершур, руководитель отдела управления каналами поставок и контрактами Genentech («Дженентек»), подразделения Roche («Рош»).

Основная функция системы MediLedger Network – оценка подлинности идентификаторов ЛП на всем протяжении канала поставок. При этом не требуется совместное использование собственных данных компаний.

Кублицкая Татьяна

pharmvestnik