Социальный видеоролик Servier стал лауреатом премии Digital Communications AWARDS-2020

Победителем премии Digital Communications Awards-2020 в номинации «DIGITAL-МЕДИА&ИНСТРУМЕНТЫ/Видео» стал социальный ролик «Заботься о здоровье мамы #потомучтотакнадо». Видеоролик создан компанией Servier совместно с агентством Smetana в рамках комплексной информационно-просветительской кампании #Потомучтотакнадо. Видео призывает заботиться о здоровье своих мам и любыми доступными способами напоминать о таких важных вещах, как контроль артериального давления.

Ролик рассказывает о выпускнике театрального училища, который узнает, что у его мамы возникли проблемы с давлением, но она не придает этому значения. Главный герой замечает, что просьбы следить за своим здоровьем не действуют, поэтому он решает привлечь внимание своей мамы необычным способом. На ее привычном маршруте он размещает минималистичные информационные баннеры с призывом проверять свое давление. Но, боясь, что такие баннеры не будут замечены, он делает еще один, который она точно должна заметить, — с его фотографией и персональным сообщением.

Трогательная история не оставила равнодушных и вызвала множество положительных реакций в социальных сетях. Ролик набрал более 1 млн просмотров.

«Вспомним, что родители порой после долгих объяснений и убеждений, что важно и нужно что-то сделать детям ради их же блага, в конце концов говорят им просто: «Потому что так надо!», — рассказала управляющий директор компании Servier в России Яна Ростовцева. — В нашем проекте мы приглашаем повзрослевших детей позаботиться о своих родителях и еще раз напомнить о необходимости контроля артериального давления, своевременного приема назначенного лекарственного препарата. Пришло их время сказать родителям: «Потому что так надо!»».

Артериальная гипертония (АГ) — один из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Ее распространенность в России составляет около 44%, и ожидается, что эта цифра будет расти. Опасность АГ заключается в том, что заболевание протекает бессимптомно, поэтому многие даже не знают его о наличии. Кампания #Потомучтотакнадо призывает молодое поколение напоминать родителям о необходимости следить за своим здоровьем и регулярно измерять давление, ведь, выявив артериальную гипертонию как можно раньше, можно свести к минимуму возможные связанные с ней осложнения.

Источник: АО «Сервье»

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