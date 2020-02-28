Sanofi создаст компанию по производству фармсубстанций в Европе

Мир становится все более зависимым от поставок активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) из Азии, и на этом фоне компания Sanofi («Санофи») видит возможности для расширения бизнеса в Европе, сообщает Endpoints.

Sanofi объявила о планах создания второй в мире по объемам производства компании-производителя АФИ. Для этого она выделит шесть производственных площадок в отдельную компанию. В нее войдут предприятия в Бриндизи (Италия), Хейверхилле (Великобритания), Сент-Обен-лез-Эльбёф и Вертолае (оба – Франция), Уйпеште (Венгрия), а также площадка Frankfurt Chemistry во Франкфурте (Германия).

По прогнозам, продажи АФИ в новой компании достигнут 1 млрд евро к 2022 году. Численность персонала на новых предприятиях во Франции составит 3,1 тыс. чел.

Sanofi сделала данное заявление вскоре после того, как компания Axios сообщила о риске перебоев с поставками в США 150 рецептурных препаратов из-за вспышки и распространения коронавирусной инфекции. В группу риска вошли антибиотики, дженерики и некоторые безальтернативные оригинальные препараты.

Кублицкая Татьяна

pharmvestnik