Арбитраж поддержал решение УФАС о медицинском картеле

Арбитражный суд Ростовской области оставил в силе решение территориального органа УФАС о сговоре ГУП КК «Кубаньфармация» и нескольких фармкомпаний на торгах по поставке лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.

В 2019 году по материалам активистов движения «За честные закупки» ОНФ Ростовское УФАС рассмотрело дело о нарушении антимонопольного законодательства и признало ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр», ООО «Севастопольфармация» виновными в заключении и участии в картеле на торгах по поставке лекарств для нужд государственных медорганизаций.

То, что дело о картеле с участием фирм из Краснодарского края и Севастополя расследовали в Ростове-на-Дону, не случайно. Ввиду сложности таких дел ими занимаются органы УФАС в столицах федеральных округов. Об этом рассказывал начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев во время пресс-конференции в ИА «Росбалт» 13 февраля.

Ростовское УФАС доказало согласованность действий на 31 аукционе, где цена на товар снижалась не более чем на 3% от НМЦК.

Компании вину не признали и обжаловали решение УФАС в суде.

20 февраля Арбитражный суд Ростовской области не нашел оснований для отмены решения антимонопольного органа. Судебный вердикт не вступил в силу. Вероятнее всего, компании будут обжаловать его в апелляционной инстанции, ведь на кону 115 млн руб. — общая сумма штрафов, назначенных за создание картеля.

Погонцева Екатерина

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